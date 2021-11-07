Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel deri pantolonuyla şov yaptı! Göğüs dekoltesiyle boy gösterdi paylaşımı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel deri pantolonuyla şov yaptı! Attığı her adımla adından söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki, şimdi ise annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla gündeme geldi. Tilki'nin sosyal medyayı aktif kullanan annesi Havva Öztel, deri pantolonu ve derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem olurken Öztel'in fit hali dikkat çekti. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
07.11.2021 01:14
- Son Güncelleme: 07.11.2021 01:14
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Öztel, deri pantolonu ve derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında yayınladı.
Öte yandan fit haliyle dikkat çeken Havva Öztel için "Kim der iki çocuk annesi" ifadeleri kullanıldı.