Demet Özdemir'in kıvrak dansını paylaşan Maluma'dan çırılçıplak poz! Cinsel organını şapkayla örttü: "100 milyonda şapkamı çıkarırım"
Demet Özdemir'in kıvrak dansını paylaşan Maluma'dan skandal poz! Cinsel organını şapkayla örttüğü bir karesini takipçileri ile paylaşan Kolombiyalı şarkıcı Maluma, Instagram paylaşımı ile şoke etti. Çırılçıplak kamera karşısıa geçen Maluma cinsel organını şapkayla örttü,yazdığı notla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Maluma, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Demet Özdemir'in dans ettiği videoyu paylaşarak gündeme gelmişti.
30.11.2021 15:44
- Son Güncelleme: 30.11.2021 16:19
Demet Özdemir'in kıvrak dansını paylaşan Maluma'dan çırılçıplak poz! Cinsel organını şapkayla örttü görenleri şoke etti!
Lise yıllarında dansa merak saran Demet Özdemir popçu Bengü ile sahneye çıkmış, Efes Kızları ekibinde yer almış, kliplerde oynamıştı. Flash TV'de oryantal dans yaptığı görüntüler de sosyal medyayı sallamıştı.
Fonda dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın 'Hawai' parçası çalıyordu. YouTube'daki klipleri yüz milyonlarca kez izlenen Maluma, Demet Özdemir'in dansına bayıldı ve kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Maluma, iddialı pozuyla herkesi şaşırttı. Instagram'da 60 milyon takipçisi olan genç şarkıcı, 100 milyon takipçiye ulaştığında çırılçıplak fotoğrafını paylaşacağını söyledi.