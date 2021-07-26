Hande Erçel yeşil bikinisiyle paylaştı sevgilisi Kerem Bürsin'in aklı başından gitti! Kerem Bürsin hem çekti hem de yorum yaptı
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ortalığı sallayan paylaşımlarına devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin'le magazin gündeminde kendilerine sık sık yer bulan Hande Erçel, önceki gün yeşil bikinisiyle fotoğraf paylaştı. Kerem Bürsin'in çektiği fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Bürsin'den yorum gecikmedi. Kerem Bürsin'in yaptığı yorum da çok konuşuldu.
26.07.2021 09:55
- Son Güncelleme: 26.07.2021 09:55
Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son paylaştığı bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti.
Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.