Vav TV İzle

Hande Erçel yeşil bikinisiyle paylaştı sevgilisi Kerem Bürsin'in aklı başından gitti! Kerem Bürsin hem çekti hem de yorum yaptı

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ortalığı sallayan paylaşımlarına devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin'le magazin gündeminde kendilerine sık sık yer bulan Hande Erçel, önceki gün yeşil bikinisiyle fotoğraf paylaştı. Kerem Bürsin'in çektiği fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Bürsin'den yorum gecikmedi. Kerem Bürsin'in yaptığı yorum da çok konuşuldu.

26.07.2021 09:55 - Son Güncelleme: 26.07.2021 09:55
Hande Erçel yeşil bikinisiyle paylaştı sevgilisi Kerem Bürsin'in aklı başından gitti! Kerem Bürsin hem çekti hem de yorum yaptı

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son paylaştığı bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel yeşil bikinisiyle paylaştı sevgilisi Kerem Bürsin'in aklı başından gitti! Kerem Bürsin hem çekti hem de yorum yaptı

Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor.

Hande Erçel yeşil bikinisiyle paylaştı sevgilisi Kerem Bürsin'in aklı başından gitti! Kerem Bürsin hem çekti hem de yorum yaptı

Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Hande Erçel yeşil bikinisiyle paylaştı sevgilisi Kerem Bürsin'in aklı başından gitti! Kerem Bürsin hem çekti hem de yorum yaptı

Hande Erçel son olarak yeşil bikinisi ile sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu paylaştı.

Hande Erçel yeşil bikinisiyle paylaştı sevgilisi Kerem Bürsin'in aklı başından gitti! Kerem Bürsin hem çekti hem de yorum yaptı

Kerem Bürsin'in yorum yaptığı bikinili poz kısa sürede sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.