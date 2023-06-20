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Haberler Magazin Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Dansları olay oldu! 'Seni çok seviyorum' diye haykırdı! "Daha geçen gün karıma aşığım diyordu..."

Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Dansları olay oldu! 'Seni çok seviyorum' diye haykırdı! "Daha geçen gün karıma aşığım diyordu..."

İkili arasında aşk iddiaları her geçen gün daha da çok konuşuluyor. Çok yakın arkadaş olduklarını belirten Hadise ile Murda'nın sahne performansı ortalığı yıktı geçti. İkilinin çıkan görüntülerine kimileri 'Arkadaşlar arasında olur böyle.' derken kimileri 'Havada aşk kokusu var.' yorumunda bulunuyor. İşte Murda'nın Hadise'ye 'Seni çok seviyorum' dediği o anlar ve Hadise'nin Murda ile dansı...

20.06.2023 20:21 - Son Güncelleme: 20.06.2023 20:21
Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve ’seni çok seviyorum’ diye haykırdı: Kordan bir ateş....

Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve 'seni çok seviyorum' diye haykırdı.

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Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve ’seni çok seviyorum’ diye haykırdı: Kordan bir ateş....

Hadise ile Murda magazin gündeminden düşmüyor. Mehmet Dinçerler ile boşanma nedeni olarak gösterilen Murda ile yeni projeler gerçekleştiren Hadise konser performansı ile gündeme bomba gibi düştü.

Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve ’seni çok seviyorum’ diye haykırdı: Kordan bir ateş....

Murda ile sahne alan Hadise partneri ile samimi dansı ve göz göze söylediği şarkılarla gündeme geldi.

Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve ’seni çok seviyorum’ diye haykırdı: Kordan bir ateş....

Sarmaş dolaş dans eden ikiliden Murda bir ara Hadise'ye "Seni sevdiğimi söylemiş miydim ben?" dedi ve "Seni çok seviyorum" diye bağırdı. O anlar ikilinin hayranlarının konser alanındaki coşkusuyla dikkat çekti.

Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Dansları olay oldu! ’Seni çok seviyorum’ diye haykırdı! Daha geçen gün karıma aşığım diyordu...

'SENİ SEVİYORUM' DEMESİ AŞK OLARAK YORUMLANDI!

Ortaya çıkan sarmaş dolaş görüntülerin ardından ikilinin hayranları arada büyük bir aşkın olduğunu iddia etti.

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