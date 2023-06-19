Görenler dondu kaldı! Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Fazilet Hanım ve Kızları Teşkilat, Kaçak Gelinler, Söz, Rüzgarın Kalbi, Hizmetçiler, Beyaz Yalan ve daha bir çok yapımda rol alan Deniz Baysal Yurtcu estetiksiz fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki oyuncunun eski fotoğraflarını görenler dondu kaldı. Yurtçu 4 yıldır Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli. Çift çocuk yapmayı düşünmediklerini belirterek şaşırtmıştı. Yurtçu bir açıklamasında "İnsanlar genelde karşısındakini değiştirmeye, kendine uygun hale getirmeye çalışıyor. Ama sevgi bu değil. Bir insanı seviyorsan her şeyiyle seversin, kendisi olduğu için seversin zaten. Ben çocuk düşünmüyorum; Barış da benimle aynı düşüncede." diye konuşmuştu.