Görenler dondu kaldı! Deniz Baysal Yurtcu'nun estetiksiz haline bakın! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...
Ünlü oyuncu Deniz Baysal, Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak, son zamanlarda ortaya çıkan eski haliyle ilgili fotoğraflar, sevenlerini şaşırttı. Baysal'ın estetiksiz fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun da diğer pek çok oyuncu gibi estetik operasyonlar geçirdiği ortaya çıktı.
Fazilet Hanım ve Kızları Teşkilat, Kaçak Gelinler, Söz, Rüzgarın Kalbi, Hizmetçiler, Beyaz Yalan ve daha bir çok yapımda rol alan Deniz Baysal Yurtcu estetiksiz fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki oyuncunun eski fotoğraflarını görenler dondu kaldı. Yurtçu 4 yıldır Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli. Çift çocuk yapmayı düşünmediklerini belirterek şaşırtmıştı. Yurtçu bir açıklamasında "İnsanlar genelde karşısındakini değiştirmeye, kendine uygun hale getirmeye çalışıyor. Ama sevgi bu değil. Bir insanı seviyorsan her şeyiyle seversin, kendisi olduğu için seversin zaten. Ben çocuk düşünmüyorum; Barış da benimle aynı düşüncede." diye konuşmuştu.
Deniz Baysal Yurtcu, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz, Sevda Kuşun Kanadında gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. Şimdilerde ise Teşkilat dizisinde Zehra rolü ile karşımıza çıkıyor.
Daha önce ilköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamlayan ve Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilinen isim, 10 sene boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret bölümünden mezun olan isim ekranlarda ilk olarak, 2011 senesinde FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarda rol almıştı.