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Görenler dondu kaldı! Deniz Baysal Yurtcu'nun estetiksiz haline bakın! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak, son zamanlarda ortaya çıkan eski haliyle ilgili fotoğraflar, sevenlerini şaşırttı. Baysal'ın estetiksiz fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun da diğer pek çok oyuncu gibi estetik operasyonlar geçirdiği ortaya çıktı.

19.06.2023 09:23 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:23
Görenler dondu kaldı! Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Fazilet Hanım ve Kızları Teşkilat, Kaçak Gelinler, Söz, Rüzgarın Kalbi, Hizmetçiler, Beyaz Yalan ve daha bir çok yapımda rol alan Deniz Baysal Yurtcu estetiksiz fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki oyuncunun eski fotoğraflarını görenler dondu kaldı. Yurtçu 4 yıldır Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli. Çift çocuk yapmayı düşünmediklerini belirterek şaşırtmıştı. Yurtçu bir açıklamasında "İnsanlar genelde karşısındakini değiştirmeye, kendine uygun hale getirmeye çalışıyor. Ama sevgi bu değil. Bir insanı seviyorsan her şeyiyle seversin, kendisi olduğu için seversin zaten. Ben çocuk düşünmüyorum; Barış da benimle aynı düşüncede." diye konuşmuştu.

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Görenler dondu kaldı! Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Deniz Baysal Yurtcu, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz, Sevda Kuşun Kanadında gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. Şimdilerde ise Teşkilat dizisinde Zehra rolü ile karşımıza çıkıyor.

Görenler dondu kaldı! Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

1991 yılında dünyaya geldiği bilinen 32 yaşındaki isim oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni almayı sürdürüyor.

Görenler dondu kaldı! Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Daha önce ilköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamlayan ve Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilinen isim, 10 sene boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret bölümünden mezun olan isim ekranlarda ilk olarak, 2011 senesinde FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarda rol almıştı.

Görenler dondu kaldı! Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Baysal, 2015 senesinde ise Beyaz Yalan adlı dizide Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı oynamıştı.

2017-2018 senelerinde Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol lan isim, Söz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla kendinden sıkça bahsettirmişti.

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