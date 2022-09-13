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Seda Sayan süper mini elbisesiyle olay! 59'luk Kadırgalı'yı görenler: "Evlilik yaradı bacım"

Seda Sayan süper mini elbisesiyle olay! 59'luk Kadırgalı'yı görenler, "Evlilik yaradı bacım" , "Zaman geçtikçe Seda gençleşiyor" yorumları yaptı. Attığı her adımla adından söz ettiren Seda Sayan Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez süper mini elbisesi ile boy gösteren Seda Sayan'ın zayıflığı sosyal medya gündeminde. İşte 59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan'ın çok konuşulan karesi...

13.09.2022 16:27 - Son Güncelleme: 13.09.2022 16:36
Seda Sayan süper mini elbisesiyle olay! 59’luk Kadırgalı’yı görenler: Evlilik yaradı bacım

"EVLİLİK YARADI BACIM"

Seda Sayan süper mini elbisesiyle olay! 59'luk Kadırgalı'yı görenler, "Evlilik yaradı bacım" , "Zaman geçtikçe Seda gençleşiyor" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan süper mini elbisesiyle olay! 59’luk Kadırgalı’yı görenler: Evlilik yaradı bacım

24 Nisan'da Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan Instagram'ı aktif kullanıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan'ın son pozu kısa sürede gündem oldu.

Seda Sayan süper mini elbisesiyle olay! 59’luk Kadırgalı’yı görenler: Evlilik yaradı bacım

Ünlü şarkıcının mini elbiseli fotoğrafı sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girerken, Seda Sayan'ın fiziği de dikkat çekti.

Seda Sayan süper mini elbisesiyle olay! 59’luk Kadırgalı’yı görenler: Evlilik yaradı bacım

Bu pozla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan'ın boyu merak konusu oldu.

Seda Sayan süper mini elbisesiyle olay! 59’luk Kadırgalı’yı görenler: Evlilik yaradı bacım

İşte başta Seda Sayan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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