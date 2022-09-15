Hadise ve davalık eşi Mehmet Dinçerler'in ilişkisinde romantizm, sadakat ve güvenin önemi! Terazi - Aslan burcu uyumu nasıl?
Hadise ve 4 aylık evli eşi Mehmet Dinçerler boşanıyor. Ünlü şarkıcı tüm sosyal medya hesaplarından duyurdu. 36 yaşındaki şarkıcı açıklamasında, '' Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı. Sevenleri bu habere üzülürken, bir yandan da çiftin neden anlaşamadığı merak konusu oldu. Hadise'nin Terazi, Dinçerlerin ise Aslan burcu olduğu biliniyor. Peki Terazi - Aslan burcu uyumu nasıl? İşte çiftin ilişkilerinde romantizm, sadakat ve güvenin önemi!
TERAZİ KADINI VE KOÇ ERKEĞİ BURCU UYUMU NASIL?
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma aşamasında oldukları ortaya çıktı. Hadise, Dinçerler ile mahkemelik olduklarını açıkladı. Anlaşarak boşanamadıkları için konunun mahkemeye taşındığı ve boşanma davası açtığını söyleyen ünlü isim başka detay ise vermedi. Peki Terazi - Aslan burcu uyumu nasıl?
Koç burcu erkeği, terazi kadını ile dengeli bir ilişki kurabilir. Eğer arkadaşlık veya birliktelik rayına oturtulursa uzun yıllar devam edecek bir ilişki ve buna bağlı karşılıklı anlayış durumu ortaya çıkar. Çiftlerin birbirlerini anlamaları ve hoşgörülü davranmaları halinde anlaşabilen örnek çiftlerden olurlar.
Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili, krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 4 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.
ÖNCE DAVA AÇTI, SONRA SİLDİ!
Geçtiğimiz günlerde eşi ile evlerini ayıran ünlü şarkıcının dün ise Dinçerler'e boşanma davası açtığı öğrenildi. Hadise, bu hamlesinin ardından Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Ayrıca 'Dinçerler' soyadını silen Hadise, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da profilinden kaldırdı.
KARŞI HAMLE
Mehmet Dinçerler'den de karşı hamle gecikmedi. İş insanı da Hadise'yi sosyal medya hesabından takipten çıkarak, birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.