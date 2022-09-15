Hadise ve davalık eşi Mehmet Dinçerler’in ilişkisinde romantizm, sadakat ve güvenin önemi! Terazi - Aslan burcu uyumu nasıl?

Koç burcu erkeği, terazi kadını ile dengeli bir ilişki kurabilir. Eğer arkadaşlık veya birliktelik rayına oturtulursa uzun yıllar devam edecek bir ilişki ve buna bağlı karşılıklı anlayış durumu ortaya çıkar. Çiftlerin birbirlerini anlamaları ve hoşgörülü davranmaları halinde anlaşabilen örnek çiftlerden olurlar.