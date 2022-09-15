Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışmıştı... Sapık hayrandan mahkemede şok ifade: “Instagram’dan tanıştık, 1 buçuk yıl konuştuk hatta benden..."
Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışmıştı... O sapıktan mahkemede şok ifadeler geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile birlikte yaşadığı eve gelip kapıda beklerken uyuyakalan saplantılı hayran hakim karşısına çıktı. 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlanan şahıs mahkemede şok iddialarda bulundu. Aleyna Tilki ile sosyal medyadan tanıştığını iddia eden Muhammed Erkam A. "Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk başta söylemek istememiştim" dedi. İşte mahkemede yaşananlar...
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Üsküdar'da ikamet ettiği siteye 29 Aralık 2021 tarihinde izinsiz şekilde dikenli tellerden atlayarak giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A.(25), "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. katılırken, müşteki Aleyna Tilki ve avukatı gelmedi.
Duruşmada savunma yapan sanık, "Pişmanım. Tellerden aşarak girdim, güvenlikler görmedi. Daha önceden güvenlikten geçmiştim, Aleyna beni tanımadığını söylemişti. Herhangi bir hastalığım yok" dedi. Aleyna Tilki ile daha önceden tanıştıklarını öne süren sanık, "İnstagramdan tanıştık, konuşmaya başladık" diye konuştu.
"KENDİSİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN EVİNE GİTMİŞTİM"
Sanık devamında, "Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip diğerlerini etmemişti. Hatta bana 'artık göndermene gerek yok' dedi."
"Olay tarihinde kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim. Ancak onu tanıdığıma kapıdaki güvenlikler ikna olmadığı için dikenli tellerin bulunduğu duvardan geçerek siteye girmem gerekti. Sonra binayı buldum ben oturdukları yerde ışıkların yandığını görünce kapıyı çaldım. Kapı açılmayınca emin olmak için karşı dairenin kapısını çalıp Aleyna Tilki'nin nerede oturduğunu sordum. O da karşı daireyi gösterdi ve şüphelenerek güvenliklere haber vermiş" dedi.