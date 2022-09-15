Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışmıştı... Sapık hayrandan mahkemede şok ifade: “Instagram’dan tanıştık, 1 buçuk yıl konuştuk hatta benden..."

"KENDİSİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN EVİNE GİTMİŞTİM"

Sanık devamında, "Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip diğerlerini etmemişti. Hatta bana 'artık göndermene gerek yok' dedi."