Hadise transparan süper minisiyle olay! Bodrum tatili görüntüleri ifşa olan Hadise yanık tenine altın sarısı tercih etti o pozlar fena...
Hadise transparan süper minisiyle olay! Bodrum tatili görüntüleri ifşa olan Hadise yanık tenine altın sarısı bir elbise tercih etti, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. Nisan 2022'de evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı Hadise özel hayatıyla son dönemde gündemden düşmüyor. Aynı projede yer aldığı ve 'arkadaşım' dediği Murda ile samimi halleriyle adı aşk dedikodularına karışan Hadise Bodrum tatilinde fena görüntüler verdi. Bir derginin davetine katılan Hadise'nin oyuncu Serkan Altunorak ile samimi halleri yeni aşk ihtimalini gündeme getirdi. Ardından ünlü şarkıcıdan peş peşe gelen fotoğraflara düştüğü "Olay var dediler geldik" notuna "Olay sensin Hadise" yorumları yağdı.
27.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 27.06.2023 12:24
Hadise transparan süper minisiyle olay! Bodrum tatili görüntüleri ifşa olan Hadise yanık tenine altın sarısı tercih etti o pozlar fena...
Bir ara dışarı çıkıp etrafta muhabir var mı diye kontrol eden Hadise, görüntülenmek istemediği için denize de girmedi. Derginin davetine katılanlar arasında Hadise'nin yanı sıra Serkan Altunorak ve Serkan Çayoğlu da vardı.