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Haberler Magazin 13 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Sevgilisiyle görüntülenen Demet Şener’e eski eş sorusu! İbrahim Kutluay'ın adını duyunca...

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Sevgilisiyle görüntülenen Demet Şener’e eski eş sorusu! İbrahim Kutluay'ın adını duyunca...

13 yıl aynı yastığa baş koyduğu İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan ünlü model Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Geçen günlerde çıktıkları Bodrum tatiliyle adlarından söz ettiren çift, İstanbul'a döndü ve Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener'e, eski eşi İbrahim Kutluay soruldu. Demet Şener bakın ne tepki verdi...

takvim.com.tr
27.06.2023 12:21 - Son Güncelleme: 27.06.2023 12:21
13 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Sevgilisiyle görüntülenen Demet Şener’e eski eş sorusu! İbrahim Kutluay’ın adını duyunca...

Demet Şener, 2005 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'dan 2018'te boşanmıştı. Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı olan ünlü model Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.

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13 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Sevgilisiyle görüntülenen Demet Şener’e eski eş sorusu! İbrahim Kutluay’ın adını duyunca...

Geçen günlerde çıktıkları Bodrum tatiliyle adlarından söz ettiren çift, İstanbul'a döndü ve Bebek'te görüntülendi.

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Sevgilisiyle görüntülenen Demet Şener’e eski eş sorusu! İbrahim Kutluay’ın adını duyunca...

Sevgilisi Tolga Arman ile Bebek'te görüntülenen eski manken Demet Şener, aracın içinden muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Sevgilisiyle görüntülenen Demet Şener’e eski eş sorusu! İbrahim Kutluay’ın adını duyunca...

Ünlü çift, "Geçtiğimiz haftalarda güzel bir tatil yaptık. Şimdilik buralardayız ama müsait bir zaman bulursak belki tekrardan gideriz" dedi.

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Sevgilisiyle görüntülenen Demet Şener’e eski eş sorusu! İbrahim Kutluay’ın adını duyunca...

Eski eşi İbrahim Kutluay'a çocuklarının sağlık giderlerini karşılamadığı gerekçesiyle dava açan Demet Şener, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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