13 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Sevgilisiyle görüntülenen Demet Şener’e eski eş sorusu! İbrahim Kutluay'ın adını duyunca...
13 yıl aynı yastığa baş koyduğu İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan ünlü model Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Geçen günlerde çıktıkları Bodrum tatiliyle adlarından söz ettiren çift, İstanbul'a döndü ve Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener'e, eski eşi İbrahim Kutluay soruldu. Demet Şener bakın ne tepki verdi...
27.06.2023 12:21 - Son Güncelleme: 27.06.2023 12:21
Demet Şener, 2005 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'dan 2018'te boşanmıştı. Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı olan ünlü model Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.
Sevgilisi Tolga Arman ile Bebek'te görüntülenen eski manken Demet Şener, aracın içinden muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Eski eşi İbrahim Kutluay'a çocuklarının sağlık giderlerini karşılamadığı gerekçesiyle dava açan Demet Şener, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.