Hadise taytıyla olay olmuştu! Kaan Yıldırım'ın evine koşan Hadise, anne... Şok olacaksınız!

Hadise artık anne olmak istiyor. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini ve en az 3 çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Hadise, Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğiyle bu duruma daha da sıcak bakmaya başladı. Akşam'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle erkek arkadaşının evinde zaman geçiren Hadise, önceki gün yine sevgilisinin Ulus'taki dairesine gitti. Birlikte keyifli zaman geçiren çiftten Hadise'nin artık yakın çevresine anne olmak istediğini söylediği öğrenildi.