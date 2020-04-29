Hadise taytıyla olay olmuştu! Kaan Yıldırım'ın evine koşan Hadise, anne... Şok olacaksınız!
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine koştu. Corona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olan Hadise, 23 Nisan'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde aldı. Hadise, Survivor 2020 birleşme partisine görüntülü bağlandığı sırada arkasında duvarın Kaan Yıldırım'ın evinin duvarını anımsatmasıyla dikkat çekmiş, ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftaki konumun, Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesine benzetilmesi ile sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak kendi evinin mutfağından spor kıyafetleri ile fotoğraf paylaşan Hadise'nin, taytını düzeltirken çekildiği fotoğraf günlerce konuşulmuştu. 34 yaşındaki Hadise'nin yakın çevresine anlattıkları gündeme bomba gibi düştü! İşte Hadise - Kaan Yıldırım aşkında şoke eden gelişmeler...
Kaan Yıldırım ile yaklaşık 2 aydır gizli gizli aşk yaşayan Hadise, karantinayı sevgilisiyle geçirmeye devam ediyor… Aşkını gözlerden uzak yaşayan ve fotoğraf vermeyen seksi yıldız, önceki gün de Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evine girerken görüntülendi. Yaşanan salgın yüzünden Hadise'nin aracı, güvenlik tarafından durduruldu.
AŞKIN ATEŞİ HADİSE'Yİ YAKTI
Özel sitenin görevlileri, şarkıcı ve şoförüne, cihaz ile ateş ölçümü yaptı. Kontrol sonrası ateşi normal çıkan Hadise, soluğu aşkı Kaan Yıldırım'ın evinde aldı. Geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin evine giderken objektiflere takılan 34 yaşındaki şarkıcının bu halleri "Aşkın ateşi Hadise'yi yakmaya başladı" dedirtti.
Hadise artık anne olmak istiyor. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini ve en az 3 çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Hadise, Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğiyle bu duruma daha da sıcak bakmaya başladı. Akşam'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle erkek arkadaşının evinde zaman geçiren Hadise, önceki gün yine sevgilisinin Ulus'taki dairesine gitti. Birlikte keyifli zaman geçiren çiftten Hadise'nin artık yakın çevresine anne olmak istediğini söylediği öğrenildi.