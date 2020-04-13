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Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ı ifşa etti! Hadise ne yapacağını şaşırdı

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikiliyi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ele vermişti. Sosyal medya paylaşımları takibe alınan Hadise ve oyuncu aşkı Kaan Yıldırım, Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı tarafından ele verildi. Survivor 2020'nin birleşme partisine Acun Ilıcalı ve Hadise'nin arasında geçen diyalog damga vurdu. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden Survivor'a bağlandı, Acun Ilıcalı, Hadise'yi ifşa etti. İşte Acun Ilıcalı ile Hadise arasında geçen diyalog ve Hadise'nin utangaç halleri...

13.04.2020 11:06 - Son Güncelleme: 13.04.2020 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





