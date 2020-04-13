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Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ı ifşa etti! Hadise ne yapacağını şaşırdı
Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ı ifşa etti! Hadise ne yapacağını şaşırdı
Hadise - Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikiliyi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ele vermişti. Sosyal medya paylaşımları takibe alınan Hadise ve oyuncu aşkı Kaan Yıldırım, Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı tarafından ele verildi. Survivor 2020'nin birleşme partisine Acun Ilıcalı ve Hadise'nin arasında geçen diyalog damga vurdu. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden Survivor'a bağlandı, Acun Ilıcalı, Hadise'yi ifşa etti. İşte Acun Ilıcalı ile Hadise arasında geçen diyalog ve Hadise'nin utangaç halleri...
13.04.2020 11:06
- Son Güncelleme: 13.04.2020 11:25
Survivor 2020 Birleşme Partisi önceki akşam birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu. Adada aşk dedikodularının baş karakterleri Nisan ve Sercan'ın arasında geçenleri yakından takip eden Hadise, Acun Ilıcalı'nın aşk soruları karşısında ne yapacağını şaşırdı.
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'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında dün akşam birleşme partisi heyecanı yaşandı. Görüntülü bağlantı yapılan şarkıcı Hadise ile sunucu Acun Ilıcalı arasındaki diyalog, ünlü isimlerin görüntü olarak bağlandığı partiye damga vurdu.
TV8'in sevilen yarışması Survivor 2020, dün akşam birleşme partisi bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs salgınından dolayı giriş ve çıkışların kapatıldığı Dominik'te kimseyi ağırlayamayan Acun Ilıcalı, birçok ünlüyle görüntülü konuşma yaptı. Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendiren Hadise, Dominik'e evden bağlandı.
SEVGİLİSİNİN EVİNDE!
Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu ortaya çıkan Hadise, konuyu Sercan ile Nisa aşkına getirince Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi.
Hadise, ünlüler takımından Sercan ve gönüllülerden Nisa'yı ima ederek, "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu yöneltti. Acun Ilıcalı, "Aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde" karşılığını verdi.