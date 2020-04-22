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Hadise taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafla şoke etti! Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçen Hadise'ye bakın

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçti. Hadise, Survivor 2020 birleşme partisine görüntülü bağlandığı sırada arkasında duvarın Kaan Yıldırım'ın evinin duvarını anımsatmasıyla dikkat çekmiş, ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftaki konumun, Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesine benzetilmesi ile sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak kendi evinin mutfağından spor kıyafetleri ile fotoğraf paylaşan Hadise'nin, taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafı neden paylaştığı merak konusu oldu. Makyajsız haliyle dikkat çeken 34 yaşındaki Hadise, doğal haliyle şaşırttı.

22.04.2020 19:40 - Son Güncelleme: 22.04.2020 20:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





