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Hadise taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafla şoke etti! Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçen Hadise'ye bakın

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçti. Hadise, Survivor 2020 birleşme partisine görüntülü bağlandığı sırada arkasında duvarın Kaan Yıldırım'ın evinin duvarını anımsatmasıyla dikkat çekmiş, ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftaki konumun, Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesine benzetilmesi ile sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak kendi evinin mutfağından spor kıyafetleri ile fotoğraf paylaşan Hadise'nin, taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafı neden paylaştığı merak konusu oldu. Makyajsız haliyle dikkat çeken 34 yaşındaki Hadise, doğal haliyle şaşırttı.

22.04.2020 19:40 - Son Güncelleme: 22.04.2020 20:11
Hadise taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafla şoke etti! Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçen Hadise'ye bakın

Karantina günlerini bazen kendi evinde bazen de sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde geçiren Hadise, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. 34 yaşındaki Hadise, önceki gün çekildiği bu kırmızı elbiseli fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Fotoğrafların mimarının, Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım olduğu ileri sürüldü.

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Hadise taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafla şoke etti! Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçen Hadise'ye bakın

33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, son birkaç gündür Ulus'taki lüks bir sitede bulunan evinde kalıyordu. Bir ara sevgilisinin yanına giden Hadise'nin, Survivor 2020 birleşme partisine de Kaan Yıldırım'ın evinden görüntülü bağlandığı iddia edilmişti.

Hadise taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafla şoke etti! Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçen Hadise'ye bakın

Öyle ki önceki gün Hadise'den gelen kırmızı elbiseli fotoğrafların da Kaan'ın evinin bahçesinde çekildiği sosyal medyada konuşulmuştu.

HADİSE SURVİVOR 2020 BİRLEŞME PARTİSİ - TIKLA

Hadise taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafla şoke etti! Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçen Hadise'ye bakın

Aslında paylaşımları ile aşkını bir şekilde haykıran Hadise'den yeni fotoğraf geldi. Kendi evinin mutfağından paylaşım yapan şarkıcı Hadise makyajsız hali ve verdiği kilolarla ile dikkat çekti.

Hadise taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafla şoke etti! Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçen Hadise'ye bakın

Kaan Yıldırım'ın şu an oturduğu evin bahçesi...

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