Hadise taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafla şoke etti! Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçen Hadise'ye bakın
Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden kendi evine geçti. Hadise, Survivor 2020 birleşme partisine görüntülü bağlandığı sırada arkasında duvarın Kaan Yıldırım'ın evinin duvarını anımsatmasıyla dikkat çekmiş, ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftaki konumun, Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesine benzetilmesi ile sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak kendi evinin mutfağından spor kıyafetleri ile fotoğraf paylaşan Hadise'nin, taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafı neden paylaştığı merak konusu oldu. Makyajsız haliyle dikkat çeken 34 yaşındaki Hadise, doğal haliyle şaşırttı.
Karantina günlerini bazen kendi evinde bazen de sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde geçiren Hadise, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. 34 yaşındaki Hadise, önceki gün çekildiği bu kırmızı elbiseli fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Fotoğrafların mimarının, Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım olduğu ileri sürüldü.
Öyle ki önceki gün Hadise'den gelen kırmızı elbiseli fotoğrafların da Kaan'ın evinin bahçesinde çekildiği sosyal medyada konuşulmuştu.