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Hadise tayt fotoğrafının ardından şimdi de... İşte Hadise'nin evinden verdiği güçlü kadın pozu!
Hadise tayt fotoğrafının ardından şimdi de... İşte Hadise'nin evinden verdiği güçlü kadın pozu!
Hadise, tayt fotoğrafının ardından şimdi de güçlü kadın pozları ile dikkat çekti. Karantina günlerini kah sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kah İstinye'de bulunan kendi evinde geçiren şarkıcı Hadise, moda çekimlerini aratmayan pozlarını, "Güçlü kadınların 'tutumları' yoktur. Standartlarımız vardır" notuyla paylaştı. Kısa sürede Hadise'nin Instagram paylaşımına yüz binlerce beğeni yağdı. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran 34 yaşındaki Hadise'nin evinden verdiği pozlar magazin gündemine bomba gibi düştü.
19.05.2020 11:08
- Son Güncelleme: 19.05.2020 12:15
Hadise, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, 'Kalbin neredeyse, evin oradadır' notu ile yaptığı paylaşımla dikkat çeken Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile gündemden düşmüyor.
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Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına devam eden 34 yaşındaki Hadise, tayt pozuyla dikkat çekmiş, mutfağında taytını düzeltirken çekildiği fotoğrafını paylaşması günlerce konuşulmuştu.
Hadise'nin Instagram'dan yaptığı 'güçlü kadın' paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
Hadise, bu pozları, Hadise'nin "Güçlü kadınların 'tutumları' yoktur. Standartlarımız vardır" notuyla paylaştı.
HADİSE KİMDİR?
Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Mol kentinde doğmuştur. 2003 yılında düzenlenen Idool 2003 yarışmasına katılıp birinci olamasa da albüm teklifi aldı ve bunun üzerine müzik hayatına adım atmış oldu.