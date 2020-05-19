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Hadise tayt fotoğrafının ardından şimdi de... İşte Hadise'nin evinden verdiği güçlü kadın pozu!

Hadise, tayt fotoğrafının ardından şimdi de güçlü kadın pozları ile dikkat çekti. Karantina günlerini kah sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kah İstinye'de bulunan kendi evinde geçiren şarkıcı Hadise, moda çekimlerini aratmayan pozlarını, "Güçlü kadınların 'tutumları' yoktur. Standartlarımız vardır" notuyla paylaştı. Kısa sürede Hadise'nin Instagram paylaşımına yüz binlerce beğeni yağdı. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran 34 yaşındaki Hadise'nin evinden verdiği pozlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

19.05.2020 11:08 - Son Güncelleme: 19.05.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





