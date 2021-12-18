Hadise, Tarkan, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş yılbaşında paraya para demeyecek! Milyonlarca lira cebe inecek

2021 yılını bitirirken yılbaşı gecesinde "eğlenmek" isteyenler de çeşitli aktivitelere katılıyor.

Ülkenin çeşitli illerinde sanatçılar konser hazırlıklarını yapıyor. Otellerden sahnelere kadar rezervasyonlar neredeyse dolarken, ünlü isimlerin sahne ücretleri de merak konusu oldu

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle sahne alamayan ünlü isimler, bu yıl sahne ücretlerini ikiye katladı.

Kuzey Kıbrıs ve Antalya yoğunluklu hazırlanan konser programlarında bir gecede aldığı sahne ücretiyle en çok dikkat çeken isimler Özcan Deniz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş oldu.

ÖZCAN DENİZ, 1 MİLYONA SAHNE ALIYOR

1 milyona sahne için imza atan Özcan Deniz, Kıbrıs'ta dinleyiciyle buluşacak. Kıbrıs'a Özcan Deniz'i dinlemeye giden 2 kişinin otel masraflarıyla birlikte bir gece için 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.