Akın Akınözü'den sevgilisine 'onun yüz kremi olmak isterdim...' Romantik serseri sözlerden sonra flaş yorum 'pişik kremi olma da'
25 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 69. bölümle final yaparak sona eren Atv'nin yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Hercai'de Miran karakteri ile yıldızı parlayan 30 yaşındaki Akın Akınözü, önceki gün katıldığı Youtube kanalında ilişkisiyle ilgili oldukça ilginç şeyler söyledi. Uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşayan Akın Akınözü sevgilisinin yüz kremi olmak istiyormuş. Bakın neden.
18.12.2021 10:47
- Son Güncelleme: 18.12.2021 10:51
Hercai dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Akın Akınözü önceki gün yaptığı açıklamalarda sosyal medyanın diline düştü. Çok merak edilen ilişkisi hakkında konuşan Akın Akınözü şu sözleri kullandı:
Akın Akınözü'nün bu sözlerine pek çok yorum geldi. Ancak içlerinde en çok dikkat çeken 'İnşallah yüz kremi olarak kalır sonra terk ederse pişik kremi olarak kullanılır' oldu.
Akın Akınözü'nün bu açıklamaları sonrasında sevgilisinin kim olduğu merak edildi. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.