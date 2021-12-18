Demet Akalın ’beni taciz etmeyin’ dedi 69 bin liralık ’kaplan’ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı

"BU ŞEKİLDE BENİ TACİZ ETMEYİN"

Hızlı adımlarla koşarak hemen cipinin direksiyonuna geçen Akalın, "Arkadaşlar lütfen hava yağmurlu, kapımı kapatayım. Bu şekilde beni taciz etmeyin. Röportaj yapmak için sözleştik mi ki?" ifadelerini kullandı.