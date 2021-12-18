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Haberler Magazin Demet Akalın 'beni taciz etmeyin' dedi 69 bin liralık 'kaplan'ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı

Demet Akalın 'beni taciz etmeyin' dedi 69 bin liralık 'kaplan'ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı

Gerek girdiği polemiklerle, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, yine yaptı yapacağını. Bir süre önce hamilelik iddialarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Cilt bakımı için Nişantaşı'nda bir kliniği tercih eden Demet Akalın, çıkışta kameralara görüntülenmek istemeyince bakın neler oldu neler.

18.12.2021 09:40 - Son Güncelleme: 18.12.2021 09:40
Demet Akalın ’beni taciz etmeyin’ dedi 69 bin liralık ’kaplan’ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün cilt bakımına girdiği bir klinik çıkışı objektiflere yakalanmamak için Nişantaşı trafiğini altüst etti. Ünlü popçunun kaplan işlemeli kuş tüyü montunun fiyatı dudak uçuklattı.

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Demet Akalın ’beni taciz etmeyin’ dedi 69 bin liralık ’kaplan’ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı

Demet Akalın, müdavimi olduğu cilt bakım kliniğinde rutin bakımını yaptırdı. İçeride yaklaşık üç saat kalan şarkıcı, çıkışta basın mensuplarını fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Demet Akalın ’beni taciz etmeyin’ dedi 69 bin liralık ’kaplan’ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı

ARACI TERS YÖNE GİRDİ
Hemen valeleri arayan Akalın, kliniğe 20 metre uzaklıktaki cipine yürümek yerine, aracının trafiğin akışının tersine geriye doğru gelmesini isteyerek kapıya yanaştırttı.

Demet Akalın ’beni taciz etmeyin’ dedi 69 bin liralık ’kaplan’ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı

Bu isteğiyle hem işini yapan valeleri hem de trafiği zora sokan popçu, görüntülenmekten kurtulamazken, basın mensuplarının sorularına ise ilginç cevaplar verdi.

Demet Akalın ’beni taciz etmeyin’ dedi 69 bin liralık ’kaplan’ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı

"BU ŞEKİLDE BENİ TACİZ ETMEYİN"
Hızlı adımlarla koşarak hemen cipinin direksiyonuna geçen Akalın, "Arkadaşlar lütfen hava yağmurlu, kapımı kapatayım. Bu şekilde beni taciz etmeyin. Röportaj yapmak için sözleştik mi ki?" ifadelerini kullandı.

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