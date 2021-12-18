Demet Akalın 'beni taciz etmeyin' dedi 69 bin liralık 'kaplan'ıyla ortalığı alt üst etti! Demet Akalın ne yapsa olmadı
Gerek girdiği polemiklerle, gerek sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, yine yaptı yapacağını. Bir süre önce hamilelik iddialarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Cilt bakımı için Nişantaşı'nda bir kliniği tercih eden Demet Akalın, çıkışta kameralara görüntülenmek istemeyince bakın neler oldu neler.
18.12.2021 09:40
- Son Güncelleme: 18.12.2021 09:40
Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün cilt bakımına girdiği bir klinik çıkışı objektiflere yakalanmamak için Nişantaşı trafiğini altüst etti. Ünlü popçunun kaplan işlemeli kuş tüyü montunun fiyatı dudak uçuklattı.
Demet Akalın, müdavimi olduğu cilt bakım kliniğinde rutin bakımını yaptırdı. İçeride yaklaşık üç saat kalan şarkıcı, çıkışta basın mensuplarını fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.