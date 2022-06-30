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Survivor Batuhan Karacakaya’dan ilk paylaşım! O detayı gören inanamadı! Kardeşi de oyuncu çıktı! En az kendisi kadar ünlü...

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi bakın kim! Survivor yarı finali dün akşam gerçekleşti. Son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel büyük final öncesi İstanbul'a geldi. Yapılan yarı finalde Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Acun Ilıcalı, ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu duyurdu. Survivor hayallerine veda eden Batuhan Karacakaya ise kısa sürede gündem oldu. Başrollerinde Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisiyle adını küçük yaşlarda geniş kitlelere duyuran Karacakaya'dan eleme sonrası ilk paylaşım da geldi. Kardeşiyle kamera karşısına geçen Karacakaya'nın paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi. Bakın Batuhan Karacakaya'nın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi kimmiş...

30.06.2022 22:40 - Son Güncelleme: 30.06.2022 22:46
Survivor Batuhan Karacakaya’dan ilk paylaşım! O detayı gören inanamadı! Kardeşi de oyuncu çıktı! En az kendisi kadar ünlü...

Son olarak Hikmet'in veda ettiği Survivor'da Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa son 4'e kaldı. Dün gerçekleşen yarı finalde yarışmaya veda eden isimler Ayşe Yüksel ile Batuhan Karacakaya oldu.

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Survivor Batuhan Karacakaya’dan ilk paylaşım! O detayı gören inanamadı! Kardeşi de oyuncu çıktı! En az kendisi kadar ünlü...

Bunun üzerine Karacakaya kısa sürede gündem olarak sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasına girdi.

Survivor Batuhan Karacakaya’dan ilk paylaşım! O detayı gören inanamadı! Kardeşi de oyuncu çıktı! En az kendisi kadar ünlü...

Başrollerinde Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisiyle adını küçük yaşlarda geniş kitlelere duyuran Karacakaya'dan eleme sonrası ilk paylaşım da geldi.

Survivor Batuhan Karacakaya’dan ilk paylaşım! O detayı gören inanamadı! Kardeşi de oyuncu çıktı! En az kendisi kadar ünlü...

Kardeşiyle kamera karşısına geçen Karacakaya'nın paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi. Karacakaya'nın kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Survivor Batuhan Karacakaya’dan ilk paylaşım! O detayı gören inanamadı! Kardeşi de oyuncu çıktı! En az kendisi kadar ünlü...

İşte başta Batuhan Karacakaya olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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