Hadise sevgilisi ile rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile rahat rahat görüşebilmek için öyle bir taktik uyguladı ki herkes şoke oldu. 2020'nin çok konuşulan ünlü aşkları arasında yer alan Hadise - Kaan Yıldırım çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Pandemi dönemi boyunca sık sık Kaan Yıldırım'ın Ulus'taki sitesine giden Hadise, basın mensupları sevgilisinin evine giderken kullandığı aracın plakası ezberleyince farklı bir yönteme başvurdu. İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evine giderken bulduğu taktik...