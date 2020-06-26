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Hadise sevgilisi ile rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile rahat rahat görüşebilmek için öyle bir taktik uyguladı ki herkes şoke oldu. 2020'nin çok konuşulan ünlü aşkları arasında yer alan Hadise - Kaan Yıldırım çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Pandemi dönemi boyunca sık sık Kaan Yıldırım'ın Ulus'taki sitesine giden Hadise, basın mensupları sevgilisinin evine giderken kullandığı aracın plakası ezberleyince farklı bir yönteme başvurdu. İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evine giderken bulduğu taktik...

26.06.2020 17:20 - Son Güncelleme: 26.06.2020 17:42
Hadise sevgilisi ile rahat rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine girebilmek için ilginç bir taktik geliştirdi. Karantina günlerini bazen kendi evinde bazen de sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde geçiren 34 yaşındaki Hadise, ilişkisini gizli tutmaya çalışsa da Yıldırım'ın yaşadığı sitenin önünce defalarca aracıyla yakalandı..

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Hadise sevgilisi ile rahat rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'

Lüks aracı ve plakası tanınmaya başlayan şarkıcı, bu durumdan rahatsız olup sevgilisinin evine giderken yakalanmamak için yeni bir önlem aldı.

Hadise sevgilisi ile rahat rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'

DÜŞÜK MODEL BİR ARAÇ ALIP SEVGİLİSİYLE GEZMEYE BAŞLADI

Günaydın'da yer alan habere göre; ilişkisini basından uzak durmak isteyen şarkıcı, yeni bir araç satın aldı.

Hadise sevgilisi ile rahat rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'

Özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken Hadise, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı. Aracın camlarına film taktıran Hadise, sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı.

Hadise sevgilisi ile rahat rahat görüşebilmek için bunu da yaptı! 'Ah Kaan sen nelere kadirsin!'
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