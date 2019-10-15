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Hadise şaşkına çevirdi! Bu halini görenler tanımakta zorlandı... İşte o fotoğraf...

Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar la da gündeme oturdu. Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise şaşkına çevirdi. Hadise bu kez şarkıları ya da cesur pozlarıyla değil eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor. Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

15.10.2019 20:22 - Son Güncelleme: 15.10.2019 20:22
Hadise şaşkına çevirdi! Bu halini görenler tanımakta zorlandı... İşte o fotoğraf...

Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar la da gündeme oturdu. Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise şaşkına çevirdi. Hadise bu kez şarkıları ya da cesur pozlarıyla değil eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor. Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

Hadise şaşkına çevirdi! Bu halini görenler tanımakta zorlandı... İşte o fotoğraf...

Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor. İşte Hadise'nin ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

Hadise şaşkına çevirdi! Bu halini görenler tanımakta zorlandı... İşte o fotoğraf...

Hadise

Hadise şaşkına çevirdi! Bu halini görenler tanımakta zorlandı... İşte o fotoğraf...
Hadise şaşkına çevirdi! Bu halini görenler tanımakta zorlandı... İşte o fotoğraf...

ESRA BİLGİÇ

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