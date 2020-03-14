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Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...

2002 Dünya Güzeli Azra Akın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu. Çiftin bebekleri Demir ise 2018'de dünyaya geldi. Atakan Koru ile mutlu bir evlilik sürdüren Azra Akın, oğlu Demir ile parkta eğlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Akın, paylaşımına "Çocukla çocuk olmak" notunu düştü. Ne olduysa bundan sonra oldu. Azra Akın'ın oğlu Demir'le olan fotoğrafı eleştiriye tutuldu. Hem de bakın neden.

14.03.2020 13:23 - Son Güncelleme: 14.03.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





