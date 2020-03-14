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Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...

2002 Dünya Güzeli Azra Akın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu. Çiftin bebekleri Demir ise 2018'de dünyaya geldi. Atakan Koru ile mutlu bir evlilik sürdüren Azra Akın, oğlu Demir ile parkta eğlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Akın, paylaşımına "Çocukla çocuk olmak" notunu düştü. Ne olduysa bundan sonra oldu. Azra Akın'ın oğlu Demir'le olan fotoğrafı eleştiriye tutuldu. Hem de bakın neden.

14.03.2020 13:23 - Son Güncelleme: 14.03.2020 13:35
Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Azra Akın sık sık çocuğu ve ailesiyle çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Azra Akın son olarak, oğluyla parkta salıncaklarda çekilen bir fotoğrafını paylaşınca eleştiri konusu oldu.

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Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...

Akın'ın 'çocukla çocuk olmak' notuyla paylaştığı kare çok sayıda beğeni alırken bu fotoğrafa gelen 'o salıncak sizin binmenize uygun değil, onu kıracaksınız' şeklindeki bir paylaşım pek çok Azra Akın takipçisinin tepkisini çekti.

Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...

Eleştirenlerin yanı sıra Azra Akın'a destek olanlar da oldu. Kendilerinin de salıncağa bindiğini söyleyen takipçileri, Azra'nın mutluluğunu kıskanmayın' şeklinde yorumlar yaptılar.

Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...

İŞTE BAŞTA AZRA AKIN OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...
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