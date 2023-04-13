RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...

'İkoncanlar' adını verdikleri zengin arkadaş grubuyla tanışan 7 arkadaşın hikayesini anlatan Pis Yedili dizisinin başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür, Bükre Atala gibi isimler paylaşıyordu. Sevilen oyuncular hala gündemde yerini korumaya devam ediyor. Pis Yedili dizisinde Orço karakterine hayat veren Burak Alkaş hayatını artık sessiz sedasız sürdürse de sosyal medyada zaman zaman gündem olmaya devam ediyor ve herkesi şaşırtıyor. İşte Burak Alkaş'ın son hali.

13.04.2023 08:31 - Son Güncelleme: 13.04.2023 08:31
Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...

2011-2013 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde Orçun karakteriyle gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Burak Alkaş'ın son hali herkesi şaşırtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...

Halen Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Alkaş, Büyük Buluşma'nın ardından sırasıyla Cennet Mahallesi, Adanalı, Ezel ve sonrasında Pis Yedili dizisinde rol almış..

Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...

Ayrıca 2015 yılında Seçil Alkaş'la evlenen yakışıklı oyuncu, 2016 yılında ise ilk bebeği Destina'yı kucağına alarak baba olmanın sevincini yaşadı.

İşte başta Burak Alkaş olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...

DOĞA BEKLERİZ

Ünlü manken 2000'li yılların başında bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplatında ortaya çıkan kulaklarından rahatsız olup, kulaklarını japon yapışıtırıcısı ile başına yapıştırmış, ardından hastanelik olmuştu.

Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...

Ailesi, eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat süren Doğa Bekleriz, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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