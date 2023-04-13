Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...
'İkoncanlar' adını verdikleri zengin arkadaş grubuyla tanışan 7 arkadaşın hikayesini anlatan Pis Yedili dizisinin başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür, Bükre Atala gibi isimler paylaşıyordu. Sevilen oyuncular hala gündemde yerini korumaya devam ediyor. Pis Yedili dizisinde Orço karakterine hayat veren Burak Alkaş hayatını artık sessiz sedasız sürdürse de sosyal medyada zaman zaman gündem olmaya devam ediyor ve herkesi şaşırtıyor. İşte Burak Alkaş'ın son hali.
13.04.2023 08:31 - Son Güncelleme: 13.04.2023 08:31
2011-2013 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde Orçun karakteriyle gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Burak Alkaş'ın son hali herkesi şaşırtıyor.