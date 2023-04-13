Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın son halini gören küçük çaplı bir şok yaşıyor! Yıllar geçti tümüyle değişti Burak Alkaş...

DOĞA BEKLERİZ

Ünlü manken 2000'li yılların başında bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplatında ortaya çıkan kulaklarından rahatsız olup, kulaklarını japon yapışıtırıcısı ile başına yapıştırmış, ardından hastanelik olmuştu.