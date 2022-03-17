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Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu

Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu... Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Borçları olmasına rağmen Hadise'ye servet değerinde yüzük taktıktan sonra ortakları tarafından eleştirilen Dinçerler bu sefer mütevazı bir yüzük taktı.

17.03.2022 14:00 - Son Güncelleme: 17.03.2022 14:03
Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu

HADİSE'NİN NİŞAN YÜZÜĞÜ GÖRÜNDÜ!

Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu

Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ünlü şarkıcı Hadise, 15 Mart Salı akşamı ailesinden istendi.

Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu

İsteme gününden bilgi ve fotoğraf basına sızmasın diye çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan Hadise, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu

Hadise'nin evlilik teklifi ederken Dinçerler'in taktığı 3 milyon TL değerlik tektaşının yanına alyans taktığı görüldü.

Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu

İNCE BİR ALYANSLA GELDİ

Borçları olmasına rağmen Hadise'ye servet değerinde yüzük taktıktan sonra ortakları tarafından eleştirilen Dinçerler'in, bu sefer mütevazı bir yüzük takması şaşırttı. Dinçerler'in ortaklardan çekindiği iddia edildi.

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