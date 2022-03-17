Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu
Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu... Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Borçları olmasına rağmen Hadise'ye servet değerinde yüzük taktıktan sonra ortakları tarafından eleştirilen Dinçerler bu sefer mütevazı bir yüzük taktı.
17.03.2022 14:00 - Son Güncelleme: 17.03.2022 14:03
HADİSE'NİN NİŞAN YÜZÜĞÜ GÖRÜNDÜ!
Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu...