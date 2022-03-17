Hadise nişanlandı yüzük göründü! 3 milyon TL değerindeki tektaşın ardından Mehmet Dinçerler tarzını konuşturdu...

İNCE BİR ALYANSLA GELDİ

Borçları olmasına rağmen Hadise'ye servet değerinde yüzük taktıktan sonra ortakları tarafından eleştirilen Dinçerler'in, bu sefer mütevazı bir yüzük takması şaşırttı. Dinçerler'in ortaklardan çekindiği iddia edildi.