Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile sarmaş dolaş dansı ifşa oldu! Kucak dansı olay olmuştu boşanma iddiaları sonrası bomba video...
Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile sarmaş dolaş dansı ifşa oldu! Kucak dansı olay olmuştu boşanma iddiaları sonrası bomba video sosyal medya gündeminde... Son günlerde yeni klibi ve bir sahnesinde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile sorunları yaşadığı ileri sürüldü. Gülşen de yeni şarkısında eşiyle dans ederek ayrılık iddialarını son noktayı koymuş oldu.
17.03.2022 14:30 - Son Güncelleme: 17.03.2022 14:58
Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile sarmaş dolaş dansı ifşa oldu! Kucak dansı olay olmuştu boşanma iddiaları sonrası bomba video sosyal medya gündeminde.
Son dönemde sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen'in rahat tavırları nedeni ile eşi ile arasının açıldığı iddia ediliyordu.
GÜLŞEN'DEN OLAY YANIT!
Gülşen, boşanma haberlerine bir videoyla cevap verdi. Bir mekanda aşka gelen ve eşiyle sarmaş dolaş dans eden ünlü şarkıcı, çıkan iddiaları böylelikle yalanlamış oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Ozan Çolakoğlu da boşanma iddialarını yalanlayıp, Gülşen'in işine karışmadığını dile getirmişti.