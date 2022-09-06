Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar üstelik çiftin iki de çocukları var. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgür Ozanrka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Babasını bir hafta önce kaybeden Özgür Ozan Instagram'dan yaptığı paylaşımla önceki gün herkesi duygulandırdı. Ardından Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuğu olan ünlü oyuncu hakkında en çok "Özgür Ozan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise şaştı kaldı.
06.09.2022 15:51 - Son Güncelleme: 06.09.2022 15:53
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var...
Özgür Ozan, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Light lakaplı Selami karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.