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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var

Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var

Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar üstelik çiftin iki de çocukları var. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgür Ozanrka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Babasını bir hafta önce kaybeden Özgür Ozan Instagram'dan yaptığı paylaşımla önceki gün herkesi duygulandırdı. Ardından Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuğu olan ünlü oyuncu hakkında en çok "Özgür Ozan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise şaştı kaldı.

06.09.2022 15:51 - Son Güncelleme: 06.09.2022 15:53
Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var

Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var

Ünlü oyuncu Özgür Ozan sosyal medya gündeminde.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var

"BUGÜN BİR HAFTA..."

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ve sosyal medya hesabından duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..."sözleriyle ifade eden başarılı oyuncu ailesiyle gündemde...

Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var

Derin Deniz ve Ali Demir adında iki evladı var Özgür Ozan'ın...

Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var

Özgür Ozan, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Light lakaplı Selami karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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