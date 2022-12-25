Hadise ne var ne yok yayınladı! İç çamaşırlı pozunu en başa koyup art arda paylaştı! Tepki yağdı: "Soyununca sanat olmuyor..."
Ünlü şarkıcı Hadise, Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçen Eylül ayında 5 aylık evliliğini sonlandırdı. Hem boşanma öncesi hem de sonrası birçok haberle gündeme gelen Hadise, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre adından söz ettirdi. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 2022'de çekilen karelerini bir araya getirip takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, videonun başında konser görüntülerine yer verirken fotoğraflara iç çamaşırlı pozuyla başlaması dikkat çekti. Öte yandan bikinili pozların da yer aldığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hadise'nin o paylaşımı...
25.12.2022 23:34 - Son Güncelleme: 25.12.2022 23:41
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da gözlerden uzak şekilde Çırağan Sarayı'nda evlendi.
Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi ve Hadise ile Mehmet Dinçerler, geçen Eylül ayında 5 aylık evliliğini sonlandırdı.
Hadise, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı iddiaları net bir dille yalanlarken Hadise ve Reza Zarrab'a ait olduğu öne sürülen mesajlaşmalar yayınlandı.