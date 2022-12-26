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Haberler Magazin 2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! "Güzelim burun su kaydırağı gibi..." Kısmetse Olur'un aşkosu Cansel'den yeni ifşa!

2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! "Güzelim burun su kaydırağı gibi..." Kısmetse Olur'un aşkosu Cansel'den yeni ifşa!

Kısmetse Olur programıyla sı sık gündemde yer alan Cansel'in yeni ifşası çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilk burun estetiği olmuş hali oldukça gündem olmuştu. Şimdi ise fenomen yarışmacının sıfır estetikli burnu sosyal medyada paylaşıldı. İşte Kısmetse Olur Cansel'in estetiksiz hali

takvim.com.tr
26.12.2022 12:41 - Son Güncelleme: 26.12.2022 12:41
2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi... Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa!

Kısmetse Olur'da gelin adayları arasında yer alan Cansel burun estetiğiyle oldukça konuşuluyordu. 2 burun ameliyatı geçiren Cansel'in ilk hali ortaya çıktı. İşte Kısmetse olur Cansel'in eski hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi... Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa!

Kısmetse Olur isimli evlilik programında yer alan Cansel Ayanoğlu sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi... Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa!

Fenomen yarışmacının ortaya çıkan estetiksiz görüntüleri olay yaratmıştı. Fakat o fotoğrafların da estetikli olduğunu görenler 'estetiksiz hali bile estetikli' diyerek bu durumu sosyal medyada alay konusu haline getirdiler.

2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi... Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa!

Cansel'in sıfır estetikli hali ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi... Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa!

Önceki evliliğinden 1 kızı bulunan gelin adayının doğal burnunu görenler 'Şimdiki burnundan çok daha güzel' ve 'Güzelim burun su kaydırağına dönmüş' gibi yorumlarda bulundu.

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