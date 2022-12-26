4 yıl evli kalmışlar! Murat Boz’un eski eşi bakın kim! Meğer o da tanıdıkmış! Ayça Ayşin Turan’la adı aşk dedikodularına karışmıştı...
Meslektaşı Alp Navruz'la ilişkisi biten Ayça Ayşin Turan, adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz ile ilgili ilk kez konuştu. Murat Boz'dan saç ektirmesini istediği iddiasını da cevaplayan Turan'ın açıklamasının ardından ikili gündem oldu. Bunun üzerine Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un aşk hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslı Enver ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Boz'un eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Murat Boz'un 4 yıl evli kaldığı o isim kimmiş...
26.12.2022 00:28 - Son Güncelleme: 26.12.2022 00:28
Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz, aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla uzun bir süre önce gündem oldu. Konu hakkında ilk kez konuşan Turan, merak edilenleri yanıtladı.
Etiler'de bulunan menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere yansıyan oyuncu, Murat Boz ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.
Murat Boz'dan saç ektirmesini istediği yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok!" açıklamasını yaptı.
Turan'ın açıklamasının ardından ikili gündem oldu. Bunun üzerine Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un aşk hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.
Aslı Enver ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Boz'un eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.