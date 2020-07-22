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Hadise mini elbiseli pozu için bakın ne kadar harcamış... Sevgilisi Kaan Yıldırım'a güzel görünmek için paraya kıyıyor!

Hadise giyimi ile magazin gündeminde bir kez daha yerini aldı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, Instagram'dan verdiği pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pembe mini etekli takımı ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise'den yeni kombin geldi. Bu kez tek parça giyinen Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin Instagram'da çok konuşulan stilinin fiyatı...

22.07.2020 12:55 - Son Güncelleme: 22.07.2020 12:55
Hadise mini elbiseli pozu için bakın ne kadar harcamış... Sevgilisi Kaan Yıldırım'a güzel görünmek için paraya kıyıyor!

Hadise Intagram paylaşımları ile yine adından söz ettirmeyi başardı. 2020'ye girildiğinde en bomba magazin haberleri Hadise'den çıktı desek çok da yanılmış olmayız. Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, mini elbisesi ile dikkat çekti.

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Hadise mini elbiseli pozu için bakın ne kadar harcamış... Sevgilisi Kaan Yıldırım'a güzel görünmek için paraya kıyıyor!

Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyimine dikkat eden, dekolteli kıyafetlerden uzak duran 34 yaşındaki Hadise, bu kombini için tam 16 bin 400 TL harcadı.

Hadise mini elbiseli pozu için bakın ne kadar harcamış... Sevgilisi Kaan Yıldırım'a güzel görünmek için paraya kıyıyor!

Kolye: 5 bin TL
Bileklik: 4 bin 900 TL
Elbise: 2 bin 500 TL

Çanta: Bin 900 TL
Gözlük: Bin 700 TL

Küpe: 200 TL
Ayakkabı: 200 TL

Hadise mini elbiseli pozu için bakın ne kadar harcamış... Sevgilisi Kaan Yıldırım'a güzel görünmek için paraya kıyıyor!

Son dönemde Fendi marka giyinmeyi tercih eden Hadise, daha önce de giyime harcadığı bütçe ile dikkat çekmişti.

Hadise mini elbiseli pozu için bakın ne kadar harcamış... Sevgilisi Kaan Yıldırım'a güzel görünmek için paraya kıyıyor!

Ünlü popçunun bu kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi.

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