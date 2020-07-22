Haberler Galeri Magazin Hadise mini elbiseli pozu için bakın ne kadar harcamış... Sevgilisi Kaan Yıldırım'a güzel görünmek için paraya kıyıyor!

Hadise mini elbiseli pozu için bakın ne kadar harcamış... Sevgilisi Kaan Yıldırım'a güzel görünmek için paraya kıyıyor!

Hadise giyimi ile magazin gündeminde bir kez daha yerini aldı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, Instagram'dan verdiği pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pembe mini etekli takımı ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise'den yeni kombin geldi. Bu kez tek parça giyinen Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin Instagram'da çok konuşulan stilinin fiyatı...

22.07.2020 12:55 - Son Güncelleme: 22.07.2020 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





