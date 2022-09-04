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Haberler Magazin Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'le 'yasak aşk' yaşamış ve küfürler yağdırmıştı...

Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'le 'yasak aşk' yaşamış ve küfürler yağdırmıştı...

Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini'nin eski şi Fatoş Yelliler'le 'yasak aşk' yaşamış ve küfürler yağdırmıştı... Gökhan Göz, uzatmalı sevgilisi Gülşah Saraçoğlu'na geri mi döndü? Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nu aldatan Gökhan Göz yine gündemde. Birbirlerine küfürler yağdıran ikili bir mekanda dudak dudağa yakalandı. İşte o anlar...

04.09.2022 12:49 - Son Güncelleme: 04.09.2022 12:49
Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’le ’yasak aşk’ yaşamış ve küfürler yağdırmıştı...

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'le 'yasak aşk' yaşamış ve küfürler yağdırmıştı... Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa!

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Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’le ’yasak aşk’ yaşamış ve küfürler yağdırmıştı...

Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler ile bir küs bir barışık olan Gökhan Göz daha önce defalarca kez ayrıldığı modacı Gülşah Saraçoğlu'na döndü.

Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’le ’yasak aşk’ yaşamış ve küfürler yağdırmıştı...

Modacı Gülşah Saraçoğlu bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Gökhan Göz tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme geliyordu.

Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’le ’yasak aşk’ yaşamış ve küfürler yağdırmıştı...

Birbirlerine ayrılık sürecinde küfürler yağdıran ikili yeniden barıştı.

Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’le ’yasak aşk’ yaşamış ve küfürler yağdırmıştı...

OLAY GÖRÜNTÜ

Şile'de bir barda görüntülenen Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz'ün samimi halleri de dikkat çekti. İkilinin dudak dudağa olduğu anlar da kameralara yansıdı.

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