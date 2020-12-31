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Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te! 30 yaş farkına bakın ne yanıt verdi...
Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te! 30 yaş farkına bakın ne yanıt verdi...
Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te! 30 yaş farkına bakın ne yanıt verdi...Bebek'te objektiflere takılan Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenince suratı düştü. Oyuncu Tamer Karadağlı, muhabirlerin kendisine yönelttiği 30 yaş fark sorusuna verdiği tepki ile gündemde yerini aldı. "Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, ne iş yapıyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisi...
31.12.2020 10:59
- Son Güncelleme: 31.12.2020 10:59
TAMER KÖPÜRDÜ!
2002'de evlendiği Arzu Balkan'dan 2007'de boşanan oyuncunun kalbi uzun süredir boştu. Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te görüntülendi. Kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile objektiflere takılan Tamer Karadağlı, görüntülendiğini fark edince suratı asıldı.
Usta oyuncu, piyanist Iraz Yıldız ile arasındaki yaş farkı sorusuna "Kime ne!'" diye cevap verdi. Tamer Karadağlı-Iraz Yıldız, daha sonra Elçin Sangu ve Yunus Özdiken ile buluştu.
INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Daha önce de sık sık birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşadıkları öğrenildi. Karadağlı, geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile birlikte çekilen bir karesini paylaşmıştı.
"ADINI ÇOK DUYACAKSINIZ"
Oyuncu, gönderisine, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" notunu düşmüştü.
Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı.