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Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te! 30 yaş farkına bakın ne yanıt verdi...

Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te! 30 yaş farkına bakın ne yanıt verdi...Bebek'te objektiflere takılan Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenince suratı düştü. Oyuncu Tamer Karadağlı, muhabirlerin kendisine yönelttiği 30 yaş fark sorusuna verdiği tepki ile gündemde yerini aldı. "Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, ne iş yapıyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisi...

31.12.2020 10:59 - Son Güncelleme: 31.12.2020 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





