Hadise kalça dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Hem bacak hem sırt dekoltesi verdi! Siyahlar içinde bakın nasıl kıvırdı
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü şarkıcı, bu kez kalça dansıyla gündem oldu. Bacak ve sırt dekolteli siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Hadise, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi paylaşım beğenirken kimisi "Ne gerek vardı mesela?" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin çok konuşulan o dansı...
12.01.2023 22:56 - Son Güncelleme: 12.01.2023 23:41
Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan 2022'de evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de 5 aylık evliliklerini sonlandırdı.
Hem boşanma öncesinde hem de sonrasında ortaya atılan iddialarla sık sık gündem olan Hadise, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.