Aldatmak’ın Zeliş’i Selin Kahraman’ın gözünden sakındığı sevgilisi de çok ünlü! Duyan inanamadı! Meğer Eşkıya’nın yakışıklısıyla...
Kadrosunda Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın oyuncu kadrosuna Selin Kahraman dahil oldu. Zeliş karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kahraman'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Kahraman'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Selin Kahraman'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi kimmiş...
12.01.2023 21:21 - Son Güncelleme: 12.01.2023 22:08
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak dizisinde; aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına Selin Kahraman Zeliş karakteri ile dahil oldu.