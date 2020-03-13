Hadise, Kaan Yıldırım'la ilişkisi hakkında konuştu! Dizi setinden çıkmayan Hadise meğer yakında...
Hadise - Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikiliyi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ele vermişti. Aşkları hakkında konuşmayan ikiliden Hadise, sabaha karşı Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekerken orta çıkan gerçek şok etkisi yarattı. Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım'ın Tuzla'daki setinden çıkmayan Hadise yakında bakın ne yapacakmış!
Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili sorulara bakın nasıl yanıt verdi. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Hadise - Kaan Yıldırım çifti, aşklarını her ne kadar gizlese de gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yaz ayında Ezgi Eyüboğlu'dan boşanan Kaan Yıldırım, bir süredir şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşıyor.
Hadise, sabaha karşı Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi, patlayan flaşlarla şaşkına döndü. Keyfi kaçan ve yüzü düşen şarkıcı, "Bu saatte konuşmayacağım" dese de konu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'a gelince gülümsemeye başladı. Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara "Özel hayatımı ne zaman konuştum ki şimdi konuşayım" diye yanıtlamak istemedi.