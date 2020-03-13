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Hadise, Kaan Yıldırım'la ilişkisi hakkında konuştu! Dizi setinden çıkmayan Hadise meğer yakında...

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikiliyi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ele vermişti. Aşkları hakkında konuşmayan ikiliden Hadise, sabaha karşı Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekerken orta çıkan gerçek şok etkisi yarattı. Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım'ın Tuzla'daki setinden çıkmayan Hadise yakında bakın ne yapacakmış!

13.03.2020 12:10 - Son Güncelleme: 13.03.2020 12:10
Hadise, Kaan Yıldırım'la ilişkisi hakkında konuştu! Dizi setinden çıkmayan Hadise meğer yakında...

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili sorulara bakın nasıl yanıt verdi. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Hadise - Kaan Yıldırım çifti, aşklarını her ne kadar gizlese de gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yaz ayında Ezgi Eyüboğlu'dan boşanan Kaan Yıldırım, bir süredir şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşıyor.

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Hadise, Kaan Yıldırım'la ilişkisi hakkında konuştu! Dizi setinden çıkmayan Hadise meğer yakında...

Hadise, sabaha karşı Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi, patlayan flaşlarla şaşkına döndü. Keyfi kaçan ve yüzü düşen şarkıcı, "Bu saatte konuşmayacağım" dese de konu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'a gelince gülümsemeye başladı. Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara "Özel hayatımı ne zaman konuştum ki şimdi konuşayım" diye yanıtlamak istemedi.

Hadise, Kaan Yıldırım'la ilişkisi hakkında konuştu! Dizi setinden çıkmayan Hadise meğer yakında...

Gazeteciler, sanatçıya kimseyi reklam için yanında tutmadığı açıklamasını hatırlatıp "Kaan Bey'i yanınızda göremedik. İlişkinin oturmasını mı bekliyorsunuz?" diye sordu. Hadise "Bu soruları gülelim diye mi soruyorsunuz?" diye karşılık verdi.

Hadise, Kaan Yıldırım'la ilişkisi hakkında konuştu! Dizi setinden çıkmayan Hadise meğer yakında...

Geçtiğimiz günlerde kıskançlık krizine giren Kaan Yıldırım'ın isteğiyle sosyal medyadaki dans videolarını silen Hadise'nin iyice aşka geldiği öğrenildi.

Hadise, Kaan Yıldırım'la ilişkisi hakkında konuştu! Dizi setinden çıkmayan Hadise meğer yakında...

Güzel popçunun Kaan Yıldırım'ın rol aldığı dizinin Tuzla'daki setini sık sık ziyaret ettiği konuşulanlar arasında.

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