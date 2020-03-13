Hadise, Kaan Yıldırım'la ilişkisi hakkında konuştu! Dizi setinden çıkmayan Hadise meğer yakında...

Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili sorulara bakın nasıl yanıt verdi. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Hadise - Kaan Yıldırım çifti, aşklarını her ne kadar gizlese de gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yaz ayında Ezgi Eyüboğlu'dan boşanan Kaan Yıldırım, bir süredir şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşıyor.