Hadise 'istenmeyen gelin' iddialarına inat kayınvalidesiyle düğünde! Mehmet Dinçerler'le evlilik videosundan sonra gelin kaynana...
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Evlilik yolunda ilk adımı atan Hadise, müjdeli haberi sevgilisiyle çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayarak duyurdu. Evlilik videosu magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik haberinden sonra Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde görüntülendi. Yanlarında da Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Dinçerler de vardı...
22.01.2022 17:03
- Son Güncelleme: 22.01.2022 17:28
Magazin gündemi günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'i konuşuyor... Evlilik kararı alan ünlü çift magazin gündemine yön verirken diğer bir yandan da haklarında her gün yeni bir haber çıkmaya devam ediyor.
Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çiftten sonunda beklenen haber geldi. Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in büyük aşkında evlilik yolunda ilk adım atıldı.
Sosyal medya hesabından sevgilisinin kollarında videosunu paylaşan Hadise "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor" notunu düştü ve kısa sürede gündem oldu.