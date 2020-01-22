Hadise Instagram paylaşımlarıyla kendisini iyice ayağa düşürdü! Ayna önünde mayosuyla dans edip... 22.01.2020 16:34

Hadise Instagram paylaşımıyla herkesi şoke etti. Son dönemde giydiği açık saçık kıyafetlerle şarkıcı kimliğini zedeleyen Hadise işi iyice abarttı. Geçtiğimiz hafta Antalya konserinde sahnedeyken yaptığı açıklamalarla adında söz ettiren Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez de ayna karşısında mayosuyla dans eden Hadise o anları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Hadise'nin mayosunun üzerine giydiği ceketi atıp kalçalarını çekinmeden sergilediği görüntüler kullanıclar tarafından tepkiyle karşılandı. İşte Hadise'nin kalçalarını sergilediği o paylaşım...