MasterChef Güzide Mertcan lüks villasını sattı! 7 milyon TL'lik lüks evinin aylık aidatı şoke etmişti...

Kısa bir süre önce final yapan Masterchef programının yarışmacılarından Güzide Mertcan'nın yaşadığı 7 milyon TL'lik villa sosyal medyada çok konuşulmuştu. "Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor." diyen Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini sattı.

22.01.2020 17:48 - Son Güncelleme: 22.01.2020 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





