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MasterChef Güzide Mertcan lüks villasını sattı! 7 milyon TL'lik lüks evinin aylık aidatı şoke etmişti...

Kısa bir süre önce final yapan Masterchef programının yarışmacılarından Güzide Mertcan'nın yaşadığı 7 milyon TL'lik villa sosyal medyada çok konuşulmuştu. "Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor." diyen Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini sattı.

22.01.2020 17:48 - Son Güncelleme: 22.01.2020 17:48
MasterChef Güzide Mertcan lüks villasını sattı! 7 milyon TL'lik lüks evinin aylık aidatı şoke etmişti...

MasterChef yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın lüks evi sosyal medyada gündem olmuştu. 7 milyon TL değerindeki lüks villa uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Villanın satılık olduğunu söyleyen Mertcan çok konuşulan evini sattığını açıkladı.

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MasterChef Güzide Mertcan lüks villasını sattı! 7 milyon TL'lik lüks evinin aylık aidatı şoke etmişti...

Merak edilenleri kendi YouTube hesabında anlatan Güzide şunları söyledi;
Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev!

MasterChef Güzide Mertcan lüks villasını sattı! 7 milyon TL'lik lüks evinin aylık aidatı şoke etmişti...

'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim.

MasterChef Güzide Mertcan lüks villasını sattı! 7 milyon TL'lik lüks evinin aylık aidatı şoke etmişti...

Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor.

MasterChef Güzide Mertcan lüks villasını sattı! 7 milyon TL'lik lüks evinin aylık aidatı şoke etmişti...

Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz.

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