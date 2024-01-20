Hadise ile Şef Gürkan Topçu aşk mı yaşıyor? Hadise ilk kez açıkladı "Hayatıma değer verdiğim biri..."

Geçtiğimiz günlerde New York'ta sahne alan, Murat Boz ile olan dansı ve 'İspanyol sevgili' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Hadise'nin adı ardından ünlü şef, Gürkan Topçu ile anılmıştı. Hatta Topçu'nun arkadaşları ve Hadise için kilosu 12 bin dolar (360 bin TL) olan "Kobe" eti pişirdiği söylenmişti. İddiaya Hadise'den jet hızıyla açıklama geldi. İşte detaylar...
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hadise.
Şu sıralar Edis ile sosyal medyada üzerinden karşılıklı paylaşımlarda bulunan Hadise, New York'ta sahne almış, Murat Boz'la yaptığı samimi dansla da çok konuşulmuştu.
Aynı akşam yaptığı "İspanyol sevgilisim var" açıklaması da olay olmuştu: