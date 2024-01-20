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Pelin Akil'den üçüncü çocuk açıklaması "Ya dördüyle gelirse?" Eşi Anıl Altan'la aralarının açık olduğu iddia edilmişti

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'la kamera karşısına geçen Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile evlendi. Ünlü oyuncu, 2019'da da ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sosyal medya hesabında sık sık kızlarıyla ilgili paylaşım yapan Akil önceki gün basın mensuplarıyla sohbet etti. Eşiyle haklarında çıkan 'boşanma' iddialarına da son noktayı koyan akil "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 10:07 Güncelleme 20 Ocak 2024, 10:19
Pelin Akil’den üçüncü çocuk açıklaması Ya dördüyle gelirse? Eşi Anıl Altan’la aralarının açık olduğu iddia edilmişti 1

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Firuze karakterini canlandıran Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine girdi.

Pelin Akil’den üçüncü çocuk açıklaması Ya dördüyle gelirse? Eşi Anıl Altan’la aralarının açık olduğu iddia edilmişti 2

Ünlü çiftin bu evlilikten Alin ile Lina adlarında ikiz kızları oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan çift, paylaşımlarında sık sık kızlarına yer veriyor.

Pelin Akil’den üçüncü çocuk açıklaması Ya dördüyle gelirse? Eşi Anıl Altan’la aralarının açık olduğu iddia edilmişti 3

Ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları ortaya atılmış ancak hemen yalanlanmıştı.

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