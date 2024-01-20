75’lik Semiramis Pekkan 20’lik genç kızlara taş çıkarttı! Egzersiz yaptığı anları paylaşan Pekkan "Bu bir seçim ben bunu seçtim"

30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı. 54 yıllık uzun bir aranın ardından önce sahne hayatına dönen sonra da Instagram ve Youtube kullanmaya başlayan Semiramis Pekkan, şu sıralar yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme geliyor. Bu kez egzersiz yaptığı anları paylaşan Pekkan, 20'likleri cebinden çıkartan enerjisiyle çok konuşuldu. İşte Semiramis Pekkan'ın o paylaşımı...