75’lik Semiramis Pekkan 20’lik genç kızlara taş çıkarttı! Egzersiz yaptığı anları paylaşan Pekkan "Bu bir seçim ben bunu seçtim"

30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı. 54 yıllık uzun bir aranın ardından önce sahne hayatına dönen sonra da Instagram ve Youtube kullanmaya başlayan Semiramis Pekkan, şu sıralar yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme geliyor. Bu kez egzersiz yaptığı anları paylaşan Pekkan, 20'likleri cebinden çıkartan enerjisiyle çok konuşuldu. İşte Semiramis Pekkan'ın o paylaşımı...
Ajda Pekkan'ın kendisi gibi şarkıcı kardeşi 74 yaşındaki Semiramis Pekkan, son zamanlarda YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.
30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı.
2004 yılında Phuket Adası'ndaki evinde tatildeyken Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi'nden sağ kurtuldu. 54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yaptı.Bana Yalan Söylediler şarkısını yeniden seslendirdi.