Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye moral
Geçtiğimiz günlerde 'Şuşu' olarak bilinen bir kadının Reza Zarrab ile Hadise arasında yasak aşk var iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise, Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlarken Ebru Gündeş cephesi ise suskunluğunu korudu. Tüm bu iddiaların ardından gözler Kaan Yıldırım ile Hadise arasındaki ilişkinin akıbetinin ne olacağına döndü. Hadise, Kaan Yıldırım'ın desteğiyle biraz da olsun moral buldu. Yakışıklı oyuncu, ünlü popçunun çok istediği 280 bin TL'lik çantayı aldı. Bununla da kalmadı; baş başa Maldivler tatili ayarladı.
27.04.2021 06:59
- Son Güncelleme: 27.04.2021 06:59