RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye moral

Geçtiğimiz günlerde 'Şuşu' olarak bilinen bir kadının Reza Zarrab ile Hadise arasında yasak aşk var iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise, Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlarken Ebru Gündeş cephesi ise suskunluğunu korudu. Tüm bu iddiaların ardından gözler Kaan Yıldırım ile Hadise arasındaki ilişkinin akıbetinin ne olacağına döndü. Hadise, Kaan Yıldırım'ın desteğiyle biraz da olsun moral buldu. Yakışıklı oyuncu, ünlü popçunun çok istediği 280 bin TL'lik çantayı aldı. Bununla da kalmadı; baş başa Maldivler tatili ayarladı.

27.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 27.04.2021 06:59
Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye moral

2018 yazında annesi Gülnihal Hanım'ın uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunmasıyla sarsılan Hadise, o sıkıntılı günleri zor da olsa atlattı.

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Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye moral

Sıkıntılı dönemlerinde işlerine dört elle sarılan ünlü popçunun hayatı, 2020 yılı başından beri aşk yaşadığı Kaan Yıldırım sayesinde daha da güzelleşti.

Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye moral

Ancak Hadise, geçtiğimiz günlerde bir kez daha sarsıldı.

Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye moral

GÜNDEM YARATAN İDDİALAR

Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye moral

Yakın dostu Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı 11 yıllık eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen popçu, ülke gündemine yerleşti.