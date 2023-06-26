Hadise ile o oyuncu Bodrum'da yakalanmıştı! "Bir yaz Hadise'si" Aşk bombası patladı Hadise'nin verdiği olay poz ortalığı salladı
Hadise ile o oyuncu Bodrum'da yakalanmıştı! Aşk bombası patladı Hadise'nin verdiği olay poz ortalığı salladı. Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı Hadise özel hayatıyla son dönemde gündemden düşmüyor. Aynı projede yer aldığı ve 'arkadaşım' dediği Murda ile samimi halleriyle adı aşk dedikodularına karışan Hadise Bodrum tatilinde fena görüntüler verdi. Bir derginin davetine katılan Hadise, oyuncu arkadaşlarıyla eğlenirken kameralara takıldı. Hadise ile Serkan Altunorak'ın arasındaki samimiyet yeni aşk iddialarına neden olurken gelen o poz sosyal medyada gündem oldu.
26.06.2023 09:36 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:42
Ünlü popçu Bodrum'da bir otelin plajında görüntülendi. Davete katılan diğer ünlülerle sohbet eden Hadise, güneşlendiği kabananın perdelerini kapattı.
Bir ara dışarı çıkıp etrafta muhabir var mı diye kontrol eden Hadise, görüntülenmek istemediği için denize de girmedi. Derginin davetine katılanlar arasında Hadise'nin yanı sıra Serkan Altunorak ve Serkan Çayoğlu da vardı.