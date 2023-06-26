5 yıllık aşıklar! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar eşiyle görüntülendi! Gören inanamadı! Nurgül Yeşilçay’ın partnerinin eşi bakın kim...

Mesleğinde vücudunu kullandığını ve eski jimnastikçi olduğunu için düzenli spor yaptığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben çocukluğumdan beri spor yapıyorum, genellikle bedenimle çalışıyorum. Eski jimnastikçiyim, hâlâ denge sporları yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da mesleğime de dokunması lazım. Çünkü mesleğimde bu bedene ihtiyacım var, işimi de uzun yıllar yapmak istiyorum"