5 yıllık aşıklar! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar eşiyle görüntülendi! Gören inanamadı! Nurgül Yeşilçay’ın partnerinin eşi bakın kim...
Nurgül Yeşilçay ve Bennu Yıldırımlar ile kamera karşısına geçtiği Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar, geçen ay 5 yıllık sevgilisi ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan çiftten Bayraktar "Evlilik güzel şey" derken oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Selim Bayraktar'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...
Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar, geçen ay 5 yıllık sevgilisi ile dünyaevine girdi.
Mesleğinde vücudunu kullandığını ve eski jimnastikçi olduğunu için düzenli spor yaptığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben çocukluğumdan beri spor yapıyorum, genellikle bedenimle çalışıyorum. Eski jimnastikçiyim, hâlâ denge sporları yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da mesleğime de dokunması lazım. Çünkü mesleğimde bu bedene ihtiyacım var, işimi de uzun yıllar yapmak istiyorum"
Oyuncu, "Genelde oyuncular ekranda ve sosyal medyada kaslı vücutlarını gösteriyor. Sizden de böyle bir şey görebilir miyiz?" sorusuna "Fena değilim aslında. Ben baklavaları göstermiyorum ama isterlerse gösteririm. Ben sadece spordan paylaşım yapıyorum, biraz belki şevk ve enerji verir insanlara diye" diye cevap verdi.