3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’ten anne-oğul paylaşımı! Son hali hayran bıraktı! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...
14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak çıkmaya başlayan ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla her dönem adından bahsettirmeyi başardı. Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuğu olan Can, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Attığı her adımla adından söz ettiren şarkıcı, bu kez küçük oğlu Emir'in paylaşımıyla gündem oldu. Aksüt'ün anne-oğul paylaşımı Instagram'ı sallarken Hakan Ural'ın "Aslanım" dediği Emir son haliyle hayran bıraktı. İşte koca delikanlı olan Emir Aksüt'ün son hali...
26.06.2023 09:52 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:52
Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğan Sibel Can, henüz 14 yaşındayken sahnelerle tanıştı.
17 yaşındayken assolist olan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırdı.
Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcının bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu.
1988-1999 yılları arasında Ural ile evli kalan Sibel Can, 2000'de Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı.