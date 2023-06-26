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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’ten anne-oğul paylaşımı! Son hali hayran bıraktı! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’ten anne-oğul paylaşımı! Son hali hayran bıraktı! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak çıkmaya başlayan ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla her dönem adından bahsettirmeyi başardı. Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuğu olan Can, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Attığı her adımla adından söz ettiren şarkıcı, bu kez küçük oğlu Emir'in paylaşımıyla gündem oldu. Aksüt'ün anne-oğul paylaşımı Instagram'ı sallarken Hakan Ural'ın "Aslanım" dediği Emir son haliyle hayran bıraktı. İşte koca delikanlı olan Emir Aksüt'ün son hali...

takvim.com.tr
26.06.2023 09:52 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:52
3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’ten anne-oğul paylaşımı! Son hali hayran bıraktı! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğan Sibel Can, henüz 14 yaşındayken sahnelerle tanıştı.

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3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’ten anne-oğul paylaşımı! Son hali hayran bıraktı! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yapan şarkıcı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı.

3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’ten anne-oğul paylaşımı! Son hali hayran bıraktı! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

17 yaşındayken assolist olan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırdı.

3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’ten anne-oğul paylaşımı! Son hali hayran bıraktı! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcının bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu.

3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt’ten anne-oğul paylaşımı! Son hali hayran bıraktı! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

1988-1999 yılları arasında Ural ile evli kalan Sibel Can, 2000'de Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

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