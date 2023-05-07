Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'den ortalığı sallayan poz! Kırmızı kanatlı göğüs dekoltesine yorum yağdı! Sosyal medya: "Açıkgöz kardeşler yine olay"
Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'den ortalığı sallayan poz! Hadise'nin kırmızı kanatlı göğüs dekolteli elbisesi kısa sürede "Gecelik mi o" , "Açıkgöz kardeşler yine olay" gibi yorumlar yağdı. Mehmet Dinçerler ile evlenince giyim tercihi değişen Hadise boşandıktan sonra yeniden eski haline döndü. Son konserinde kırmızı mini elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Hadise'yi izlemeye gidenler arasında yakın arkadaşı Seda Bakan ve Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz de vardı. Derya Açıkgöz ile poz veren Hadise kısa sürede gündem oldu.
07.05.2023 10:32 - Son Güncelleme: 07.05.2023 10:41
"AÇIKGÖZ KARDEŞLER YİNE OLAY"
Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'den ortalığı sallayan poz! Ünlü şarkıcının kırmızı kanatlı göğüs dekolteli elbisesine sosyal medyada yorum yağdı.