Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'den ortalığı sallayan poz! Kırmızı kanatlı göğüs dekoltesine yorum yağdı! Sosyal medya: "Açıkgöz kardeşler yine olay"

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'den ortalığı sallayan poz! Kırmızı kanatlı göğüs dekoltesine yorum yağdı! Sosyal medya: "Açıkgöz kardeşler yine olay"

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'den ortalığı sallayan poz! Hadise'nin kırmızı kanatlı göğüs dekolteli elbisesi kısa sürede "Gecelik mi o" , "Açıkgöz kardeşler yine olay" gibi yorumlar yağdı. Mehmet Dinçerler ile evlenince giyim tercihi değişen Hadise boşandıktan sonra yeniden eski haline döndü. Son konserinde kırmızı mini elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Hadise'yi izlemeye gidenler arasında yakın arkadaşı Seda Bakan ve Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz de vardı. Derya Açıkgöz ile poz veren Hadise kısa sürede gündem oldu.

07.05.2023 10:32 - Son Güncelleme: 07.05.2023 10:41
Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’den ortalığı sallayan poz! Kırmızı kanatlı göğüs dekoltesine yorum yağdı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler yine olay

"AÇIKGÖZ KARDEŞLER YİNE OLAY"

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz'den ortalığı sallayan poz! Ünlü şarkıcının kırmızı kanatlı göğüs dekolteli elbisesine sosyal medyada yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’den ortalığı sallayan poz! Kırmızı kanatlı göğüs dekoltesine yorum yağdı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler yine olay

İnişli çıkışlı aşk hayatı ve konserleri ile gündemden düşmeyen Hadise sevenleriyle buluştu.

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’den ortalığı sallayan poz! Kırmızı kanatlı göğüs dekoltesine yorum yağdı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler yine olay

Bu kez Hadise'yi dinlemeye gidenler arasında arkadaşı Seda Bakan ve kardeşi Derya Açıkgöz de vardı.

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’den ortalığı sallayan poz! Kırmızı kanatlı göğüs dekoltesine yorum yağdı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler yine olay

Ünlü şarkıcı Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz ile verdiği bu pozla sosyal medyada gündem oldu.

Hadise ile kardeşi Derya Açıkgöz’den ortalığı sallayan poz! Kırmızı kanatlı göğüs dekoltesine yorum yağdı! Sosyal medya: Açıkgöz kardeşler yine olay

İşte başta Hadise ve kardeşi Derya olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

SON DAKİKA