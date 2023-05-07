Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'dan olay paylaşım! "Düğünüme gelmeyecek" demişti meğer bakın nereye gitmiş! Sosyal medya ikiye bölündü: "Ne olursa olsun..."
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'dan olay paylaşım! "Düğünüme gelmeyecek" demişti meğer bakın nereye gitmiş! Sosyal medya ikiye bölünd, kimileri Kübra Açıl tarafını tutarken kimileri ise "Ne olursa olsun kardeşinin yanıonda olalıydın" dedi. Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Ailesinden baskı gören Meedo ile Şeyma Subaşı'nın düğününden gelen aile fotoğrafında ablası Kübra Açıl yoktu. Geçtiğimiz hafta ablası hakkında "Düğünüme gelmeyecek, çağırdım ama o hep bahaneler üretti" demişti Şeyma Subaşı. Kübra Açıl kardeşinin yanında olmak yerine bakın nereye gitmeyi tercih etmiş.
07.05.2023 11:06 - Son Güncelleme: 07.05.2023 11:13
"NE OLURSA OLSUN KARDEŞİNİN YANINDA OLMALIYDIN"
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'dan olay paylaşım! Şeyma Subaşı, "Düğünüme gelmeyecek" demişti... Kübra Açıl meğer bakın nereye gitmiş! Sosyal medya o paylaşımla ikiye bölündü.
Şeyma Subaşı'nın düğündeki ilk aile karesinde olay detay! Acun'un nafakası Meedo'nun ailesinin gözünü korkutmuştu... Evlilik sözleşmesi gündeme bomba gibi düşerken çok konuşuln çiftten ilk aile fotoğrafı da geldi.
Ünlü fenomen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 3 yıllık birliklerini evlilikle taçlandırdılar. İkilinin bir küs bir barışık ilişkisinde mutlu son...