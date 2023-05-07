Ak Parti'den aday olan ünlü isimlerden mesaj: "Doğu zaman doğru adam ilkesiyle çalışıyoruz, nefret siyaseti Türkiye’ye galip gelemeyecek!"
Ak Parti'den aday olan ünlü isimlerden mesaj var. Biri Türkiye'nin yakından tanığı ünlü oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, diğeri 2006 Türkiye güzeli, eski manken ve bugünün iş insanı, AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş. İkisi de AK Parti'den milletvekili adayı. Yenişehirlioğlu Manisa'dan, Sarıbaş Aydın'dan... Her ikisinin de birleştiği nokta aynı: "Bu, sıradan bir seçim değil. Türkiye, geleceğini oylayacak. Ama nefret siyaseti Türkiye'ye galip gelemeyecek!"
SEDA SARIBAŞ:
'DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM' İLKESİYLE ÇALIŞIYORUZ
"AK Parti; gençlerin, kadınların partisidir. Cumhurbaşkanımızın milli duruşu, çalışkanlığı, yarınlarımız için verdiği mücadelenin bir parçası olmak için buradayım. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için, 'Doğru Zaman, Doğru Adam' ilkesiyle çalışıyoruz"
- Milletvekilliği adaylığı süreciniz nasıl gelişti?
- AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Aydın'da yetişmiş bir kadın siyasetçiyim. Daha öncesinde AK Parti'nin birçok kademesinde görevler aldım. AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundum.
2014 yılından itibaren birçok kademesinde görev yaptım; Didim Belediye Meclis Üyeliği, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı, Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı, AK Parti MKYK Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcılığı. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Aydın Milletvekili Adayı oldum. Aydın'a ve ülkemize hizmet edecek olmanın heyecanı ile seçim çalışmalarımızı sürdürüyorum. İlk günkü heyecan ve aşkla devam ediyoruz.
- Hangi motivasyon ve fikirle siyasete atıldınız?
- Ege'nin güzel şehirlerinden birisi olan Aydın'da bir kadın ve en önemlisi de bir anne olarak siyasi çalışmalarımı sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç siyasetçilerin önünü açan bir liderdir. AK Parti'mizin kadınlara verdiği değer ve ülkemiz için yaptığı yatırımlar, bizim motivasyon kaynağımız.
- Sizce bu seçimin diğer seçimlerden farkı ne? Nasıl bir yol ayrımındayız ülke olarak? Nasıl anlatırsınız?
- Bu konu önümüzdeki yüzyılın ülkemiz açısından ne pozisyonda olacağının cevabıdır. Yüz yıl önce ülkemize yapmak istediklerini yine denemek üzereler. Bizi üzen; yabancı ülkelerin tutumundan ziyade muhalefetin gözü dönmüşçesine iktidara gelebilmek için her koşulu kayıtsız bir şekilde kabul etmesidir. Milli mücadelede şehitlerimizi, gazilerimizi, bu vatan uğruna verilen mücadeleyi ve ülkemizi kimlere karşı savunduğumuzu unuttular. Lakin milletimizin bu oyunlara, bu şımarık tutumlara karşı 14 Mayıs'ta çok net bir duruş sergileyeceğinden hiç şüphem yoktur.