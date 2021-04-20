Hadise ile Kaan Yıldırım’dan şaşırtan hamle! Ayrılık iddialarının ardından ilk kez…
Hadise ile Kaan Yıldırım'dan şaşırtan hamle! Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab ile adı yasak aşk dedikodularına karışan Hadise'nin, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldığı iddia edilmişti. Kaan Yıldırım'ın iddiaları kaldıramadığı ve ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Ancak gerçek bambaşka çıktı! Ünlü çiftten, magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ayrılık haberlerine jet hızıyla yanıt geldi. Sosyal medyada bir ilki gerçekleştiren Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılık haberlerini bakın nasıl yalanladı…
AÇIKLAMA GELDİ
Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise sosyal medya hesabından jet hızında açıklama yaptı. Hadise, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım"