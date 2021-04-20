RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise ile Kaan Yıldırım’dan şaşırtan hamle! Ayrılık iddialarının ardından ilk kez…

Hadise ile Kaan Yıldırım'dan şaşırtan hamle! Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab ile adı yasak aşk dedikodularına karışan Hadise'nin, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldığı iddia edilmişti. Kaan Yıldırım'ın iddiaları kaldıramadığı ve ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Ancak gerçek bambaşka çıktı! Ünlü çiftten, magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ayrılık haberlerine jet hızıyla yanıt geldi. Sosyal medyada bir ilki gerçekleştiren Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılık haberlerini bakın nasıl yalanladı…

20.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:27
Hadise ile Kaan Yıldırım’dan şaşırtan hamle! Ayrılık iddialarının ardından ilk kez…

Hadise, Ebru Güneş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. İddiaları net bir dille yalanlayan Hadise'nin en büyük destekçisi ise Kaan Yıldırım oldu. Ancak daha sonra Kaan Yıldırım'ın iddiaları kaldıramadığı ve ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

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Hadise ile Kaan Yıldırım’dan şaşırtan hamle! Ayrılık iddialarının ardından ilk kez…

Hadise ile Kana Yıldırım'ın sosyal medyada birbirlerini takip etmemesi ise ayrılık haberlerini güçlendirdi. Bunun üzerine Hadise ile Kana Yıldırım'dan şaşırtıcı hamle geldi. İlişkilerinin başlarından beri birbirlerini sosyal medyada takip etmeyen ünlü çift, bir ilki gerçekleştirdi.

Hadise ile Kaan Yıldırım’dan şaşırtan hamle! Ayrılık iddialarının ardından ilk kez…

Söz konusu iddiaların ardından Hadise, 12 milyon 600 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında ilk kez oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takip etmeye başladı. Instagram'dan böyle sadece Yıldırım'ı takip eden şarkıcı, ayrılmadıklarını da göstermiş oldu.

Hadise ile Kaan Yıldırım’dan şaşırtan hamle! Ayrılık iddialarının ardından ilk kez…

NELER OLMUŞTU?
Reza Zarrab'ın Hadise ile yasak aşkını gizemli bir falcının ortaya çıkardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ebru Gündeş, kendisini başka kadınlarla aldattığını söyleyerek Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve bu kadınlardan birinin Hadise olduğu iddia edilmişti.

Hadise ile Kaan Yıldırım’dan şaşırtan hamle! Ayrılık iddialarının ardından ilk kez…

AÇIKLAMA GELDİ
Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise sosyal medya hesabından jet hızında açıklama yaptı. Hadise, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım"