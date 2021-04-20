RAMAZAN İMSAKİYE
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Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Maldivler'de romantik anlar...

Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Maldivler'de romantik anlar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde spor salonu çıkışı görüntülenen ikili aşk iddialarına verdikleri yanıtla dikkat çekmişti. Spora bile beraber giden ikili, birlikte rol aldıkları dizinin sezon finaline girmesini fırsat bilerek soluğu Maldivler'de aldı. Hayranları tarafından gizlice çekilen bir fotoğraf aşkı belgeledi. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğrularken Hande Erçel'den gelen poz Filiz Akın'ın bile dikkatini çekti. Yeşilçam yıldızı güzel oyuncunun pozunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

20.04.2021 09:05 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:15
Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Maldivler'de romantik anlar...

MALDİVLER'DE ROMANTİK ANLAR...

Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez de Maldivler'de yakalandı! Rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından ikili, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Maldivler'de romantik anlar...

Ardından Kerem Bürsin'in Instagram'dan yaptığı bu paylaşım da Maldivler kaçamağını kanııtlar nitelikte oldu.

Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Maldivler'de romantik anlar...

'AŞK OLDUĞUNDA HABERİNİZ OLACAK' DEMİŞLERDİ...

İkili beş gün önce İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin "Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz..." yorumuna, "Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok" cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.

Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Maldivler'de romantik anlar...

Maldivler tatilinden ilk karesini paylaşan Hande Erçel, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Yeşilçam Yıldızı Filiz Akın da Erçel'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Maldivler'de romantik anlar...