Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Maldivler'de romantik anlar...

MALDİVLER'DE ROMANTİK ANLAR...

Kerem Bürsin çekti Hande Erçel Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ı bile mest etti! Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez de Maldivler'de yakalandı! Rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından ikili, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.