RAMAZAN İMSAKİYE
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Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuklarına kavuşan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz'le paylaştı...

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Alişan ve Buse Varol ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına aldılar. Alişan ve Buse Varol çifti kısa bir süre önce bir kız çocuk sahibi oldular. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Alişan kızı Eliz ve oğlu Burak'la fotoğrafını paylaştı ve herkese 'Yok artık!' dedirtti. Nedeni ise oğlu Burak'ın kendisine kızı Eliz'in de annesine olan benzerliği...

20.04.2021 09:29 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:42
Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuklarına kavuşan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz'le paylaştı...

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuklarına kavuşan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz'le paylaştı...

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım geldi.

Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuklarına kavuşan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz'le paylaştı...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuklarına kavuşan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz'le paylaştı...

Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz ile yeni pozunu "En büyük şükür sebeplerim, iyikilerim ,her şeylerim" notuyla paylaştı.

Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuklarına kavuşan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz'le paylaştı...

İşte Alişan'ın çocukları ile yeni pozu...