Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuklarına kavuşan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz'le paylaştı...

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Alişan ve Buse Varol ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına aldılar. Alişan ve Buse Varol çifti kısa bir süre önce bir kız çocuk sahibi oldular. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Alişan kızı Eliz ve oğlu Burak'la fotoğrafını paylaştı ve herkese 'Yok artık!' dedirtti. Nedeni ise oğlu Burak'ın kendisine kızı Eliz'in de annesine olan benzerliği...

20.04.2021 09:29 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





